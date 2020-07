Kredka do brwi, która idealnie podkreśli włoski. 5 najlepszych produktów na lato

Idealna kredka do brwi powinna pasować kolorystycznie do naszej karnacji i koloru włosów, podkreślać odcień naturalnych włosków oraz długo utrzymywać się bez konieczności poprawek. Wybrałyśmy 5 produktów z popularnych drogerii, które spełniają te warunki i doskonale uzupełniają makijaż na lato 2020.

Cienkie, mocno zarysowane brwi odeszły w niepamięć już kilka dobrych lat temu. Dziś królują naturalne, nieco krzaczaste i nie do końca ujarzmione włoski. By uzyskać efekt Cary Delevingne – modelki, która kojarzona jest z naturalnie gęstymi, ciemnymi brwiami – wystarczy odpowiednia kredka do brwi.

Dobór kredki ważny jest szczególnie latem, kiedy decydujemy się na lżejszy makijaż. Czasem wystarczy wyrównać koloryt cery przy pomocy kremu BB i podkreślić brwi kredką, by uzyskać pożądany efekt. Przygotowałyśmy zestawienie pięciu kredek, które pomogą stworzyć makijaż na lato 2020.

Kredka do brwi Essence Eyebrow Designer, cena ok. 7 zł, Drogerie Natura

Kredka Essence posiada praktyczną szczoteczkę na zakrętce, która wygładzi i wyrówna brwi. Dostępna jest w czterech odcieniach. To kosmetyk wegański i cruelty-free – mogą używać go osoby, które zwracają uwagę na podchodzenie i skład kosmetyków podczas zakupów.

Kredka do brwi Rimmel Brow This Way Fill & Sculpt, cena ok. 32 zł, Drogeria Rossmann

Automatyczna kredka do brwi Rimmel ze ściętą końcówką w kształcie trójkąta oraz specjalnej szczoteczki do wyczesywania włosków jest łatwa w aplikacji, mocno podkreśli brwi i nada im naturalny wygląd.

Kredka do brwi GOSH, cena ok. 35 zł, Drogeria Hebe

Pudrowy ołówek do stylizacji brwi GOSH z naturalnym wykończeniem i szczoteczką. W precyzyjny sposób podkreśla ich kształt. Kosmetyk jest wegański i nietestowany na zwierzętach.

Kredka do brei Eveline Eyebrow Pencil, cena ok. 11 zł, Drogeria Rossmann

Odpowiednia miękkość produktu i delikatna konsystencja umożliwi komfortową aplikację, dzięki której nadasz kolor i zagęścisz brwi. Szczoteczka ułatwia rozczesywanie. Kredka dostępna jest w czterech wersjach kolorystycznych.

Kredka do brwi Max Factor Brow Shaper, cena ok. 50 zł, Drogeria Hebe, Rossmann

Kredka do brwi ze szczoteczką, dostępna w różnych odcieniach, umożliwia wystylizowanie i wykonanie profesjonalnego makijażu brwi bez potrzeby wizyty w salonie. Zapewni efekt wypełnienia i podniesienia brwi.

