WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Artykuł Sponsorowany 2 godziny temu Krem na cellulit - działanie i efekty Krem na cellulit może być skutecznym kosmetykiem w redukowaniu skórki pomarańczowej. Jego działanie powinno polegać na usuwaniu przyczyn cellulitu: na spalaniu tłuszczu, zmniejszaniu obrzęków, pobudzaniu mikrokrążenia i eliminowaniu toksyn. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Za każdą z tych właściwości stoją substancje aktywne, o których dowiadujemy się z etykiety produktu. Kosmetolodzy zalecają wybierać taki kremy na cellulit, które zawierają składniki aktywne pochodzenia naturalnego, zamiast syntetycznych. materiał klienta Krem na cellulit – składniki, których nie powinien zawierać Krem na cellulit musi być przede wszystkim bezpieczny. Niestety w wielu kremach umieszcza się składniki, które są szkodliwe dla skóry, a nawet dla zdrowia. Przykładowo należą do nich: • silikony – dają wrażenie gładkiej i nawilżonej skóry. To jednak tylko powierzchowne działanie, ponieważ silikony utrzymują się na zewnętrznej warstwie skóry, nie przepuszczając w jej głąb wartościowych składników odżywczych. Trudno je całkowicie usunąć, przez co zalegają w porach skóry. Mogą powodować podrażnienia oraz suchość skóry,

• parabeny – konserwanty, które mają bardzo szkodliwy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Podejrzewane są o działanie kancerogenne oraz upośledzanie pracy układu hormonalnego. Mogą być również przyczyną reakcji alergicznych,

• PEG-i - emulgatory, które rozpulchniają skórę. W wyniku tego jej warstwa hydrolipidowa ulega uszkodzeniu i skóra staje się bardziej podatna na wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych,

• EDTA - składnik pełniący rolę stabilizatora i konserwantu, poprawiający konsystencję produktu. Może wywoływać nowotwory i podrażniać skórę. Ze względu na powszechne dodawanie tych składników do konwencjonalnych kosmetyków, musimy dokładnie przeczytać skład kremu na cellulit, zanim zdecydujemy się na jego zakup. Cellulit - krem o naturalnym składzie najlepszym wyborem Skutecznie zwalczający cellulit krem powinien składać się przede wszystkim z naturalnych składników. materiał klienta Naturalne składniki są najbezpieczniejszym rozwiązaniem, poza tym są o wiele skuteczniejsze od swoich sztucznych odpowiedników. Wiele składników pochodzenia naturalnego ma cenne właściwości, które można wykorzystać w niwelowaniu różnych problemów skórnych czy defektów - mówi Marcin Bielonko, członek zarządu Farmacia Verde Mając na uwadze intensywne działanie na pomarańczową skórkę, krem na cellulit powinien zawierać następujące składniki naturalne: • ekstrakt z bluszczu – pobudza mikrokrążenie krwi i limfy, uszczelnia naczynia krwionośne, oczyszcza z toksyn. Wzmaga lipolizę. Powoduje znaczne ujędrnienie skóry i jej wygładzenie,

• ekstrakt z kasztanowca - wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. Usprawnia przepływ krwi i limfy, dzięki czemu komórki otrzymują więcej tlenu oraz składników odżywczych, a zbędne produkty przemiany materii i toksyny są szybciej wydalane,

• ekstrakt z bylicy boże drzewko - reguluje metabolizm komórek tłuszczowych i przyśpiesza spalanie lipidów, wpływa także na lepsze krążenie,

• ekstrakt z ruszczyka kolczastego - stymuluje przepływ krwi, uszczelnia naczynia krwionośne oraz zwiększa ich elastyczność,

• wyciągi z alg - niwelują obrzęki, przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej, ujędrniają i głęboko nawilżają skórę,

• kofeina - stymuluje proces spalania tłuszczów oraz zapobiega ich powtórnemu odkładaniu się w organizmie, działa przeciwobrzękowo i pobudza mikrokrążenie skórne,

• rutyna - uszczelnia oraz wzmacnia naczynia krwionośne, przedłuża działanie kwasu askorbinowego,

• kwas askorbinowy - chroni skórę przed działaniem wolnych rodników i pobudza ją do regeneracji. Dzięki temu skóra starzeje się wolniej, jest gęstsza i jędrniejsza. Są to składniki aktywne kremu Vialise – prawdziwej broni do walki z cellulitem! Krem na cellulit Vialise – jakie daje efekty? Krem na cellulit Vialise kompleksowo zwalcza pomarańczową skórkę. Wpływa na główne przyczyny cellulitu: rozbija złogi tłuszczowe, pomaga pozbyć się obrzęków oraz zalegających w skórze toksyn. Oprócz tego powoduje, że skóra jest ujędrniona, gładka i długotrwale nawilżona. Chciałam, żeby moje ciało lepiej się prezentowało przed wakacjami, dlatego zaczęłam ćwiczyć i sięgnęłam po krem na cellulit Vialise. Codziennie, zaraz po prysznicu, smarowałam się kremem i ugniatałam przy tym skórę. Cellulit dosłownie znikł, nigdy nie wyglądałam lepiej. - Iwona Vialise opiera się na sile składników pochodzenia naturalnego i nie zawiera szkodliwej chemii. Może być bezpiecznie stosowany nawet długotrwale – np. zamiast balsamu nawilżającego. Dzięki swoim właściwościom, Vialise będzie zarówno pielęgnował skórę, jak i aktywnie zapobiegał cellulitowi. Stosowałam krem na cellulit Vialise i pożegnałam się z cellulitem na dobre! Czuję się lepiej bez tych fałdek i nierówności, które kiedyś były moim największym kompleksem. Myślę, że z Vialise mogę spokojnie o nich zapomnieć – Matylda materiał klienta Krem antycellulitowy – stosowanie. Co warto o nim wiedzieć? Jest jeszcze jeden warunek, który musimy spełnić, aby odnieść korzyści ze stosowania kremu na cellulit. Nawet najskuteczniejszy krem na cellulit nie zadziała jeśli będzie nakładany od czasu do czasu. Aby osiągnąć efekty, trzeba stosować go systematycznie i być cierpliwym, bo jak przy każdym kosmetyku, na efekty trzeba trochę poczekać- mówi Milena Nalbandian, kosmetolog Clinica Cosmetologica Jak często nakładać krem na cellulit? Wszystko zależy od zaleceń producenta. Większość kremów wystarczy stosować dwa razy dziennie. Najlepiej po wzięciu kąpieli lub prysznica, gdy skóra jest lepiej ukrwiona i może przyswoić więcej składników aktywnych. Skuteczny krem na cellulit można stosować również profilaktycznie, by zapobiec pojawieniu się pomarańczowej skórki. Dobre kremy na cellulit przynoszą efekty zwykle już po kilku tygodniach regularnego użytkowania. Oczywistym jest fakt, że im większy cellulit, tym dłużej trwa jego usuwanie. Krem na cellulit działa najszybciej w początkowych fazach, kiedy pomarańczowa skórka jest słabo widoczna lub ukazuje się po ściśnięciu skóry dłońmi. Jeśli cellulit jest już mocno widoczny lub znajduje się w ostatniej fazie rozwoju, konieczne mogą być profesjonalne zabiegi u kosmetologa. Na każdym etapie walki z pomarańczową skórką trzeba też włączyć ruch oraz zdrową dietę. FAQ 1. Jak znaleźć krem na cellulit, który będzie naprawdę działał?

Musimy zwracać uwagę na skład kremu na cellulit, bo to od niego uzależnione jest jego działanie. Skuteczny krem musi posiadać odpowiednie składniki aktywne, które uderzą w przyczyny cellulitu. Musi też być bezpieczny dla skóry, dlatego najlepiej, aby bazował na składnikach naturalnych, jak np. krem na cellulit Vialise. 2. Jak działa skuteczny krem na cellulit?

Skuteczny krem na cellulit usprawnia redukcję złogów tłuszczowych, eliminację toksyn i poprawia przepływ krwi oraz limfy. Zwiększa też jędrność skóry i nawilża ją. 3. Czy skuteczny krem na cellulit może zawierać silikony?

Nie jest to wskazane, ponieważ silikony blokują przenikanie innych składników kremu. Tworzą na skórze barierę, która uniemożliwia wartościowym substancjom działanie. W rezultacie taki krem na cellulit jest bezwartościowy. 4. Jak stosować krem na cellulit, aby w pełni rozwinął swoje działanie?

Musimy sięgać po niego regularnie – każdego dnia. Warto to robić dwa razy dziennie, pamiętając o tym, by nakładać krem na oczyszczoną i suchą skórę. Nałożenie kremu od razu po kąpieli oraz połączenie jego aplikacji z masażem poprawi wchłanianie kremu. 5. Czy krem na cellulit jest odpowiedni dla nastolatek?

Tak, jeśli dany krem na cellulit zawiera składniki aktywne pochodzenia naturalnego, które mają skuteczne, ale delikatne działanie. Dzięki temu mogą go stosować kobiety w każdym wieku, zarówno dorosłe, jak i nastolatki. Bibliografia

1. Wayne L. Westcott, Rita La Rosa Loud, Figura bez cellulitu, 2004

2. Pokładowska-Kielan E., Cellulit wróg rozpracowany, 2009

3. Casademunt J., Naturalne sposoby zwalczania cellulitu, 2007

4. Halina Bojarowicz, Monika Rucińska, Jerzy Krysiński, Kosmetyki redukujące cellulit, 2016

5. Leleń K. Slimming and Anti-Cellulite Cosmetics – Possibilities and Limitations, 2009 Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze