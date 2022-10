Krem pod oczy, który w składzie ma perły. Kobiety go lubią!

Dlaczego krem pod oczy to niezbędny element pielęgnacji?

Skóra wokół oczu ma specjalną budowę, jest wyjątkowo cienka. Jej grubość wynosi zaledwie ok. 0,5 mm. Ma też dużo mniej gruczołów łojowych, przez co jest bardzo wrażliwa i podatna na podrażnienia i przesuszenia. Dlatego wymaga specjalnej pielęgnacji kosmetykami, które przede wszystkim nawilżą i nie podrażnią delikatnej okolicy oczu. Krem pod oczy ma odpowiednio dobrane stężenie składników i przechodzi przez bardziej rygorystyczne badania i testy od pozostałych kosmetyków. Nie dajcie się przekonać influencerkom, które twierdzą, że krem pod oczy to bujda, jego zakup to tylko strata pieniędzy i szkoda dla środowiska. Kosmetolodzy są zgodni co do tego, że ten produkt powinien znaleźć się w kosmetyczce każdej z nas.