WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 2 poradnik kupującegopielęgnacja cery Sylwia Ścibak 23-01-2020 (15:26) Krem przeciwzmarszczkowy dla cery dojrzałej. Sprawdź, co powinien zawierać Skóra się starzeje i jest to proces nieuchronny, jednak możemy go nieco opóźnić. W grę wchodzi nie tylko ogólnie pojęty tryb życia, ale także rodzaj używanych kosmetyków i sposób pielęgnacji. By utrzymać młodszy wygląd cery, warto używać odpowiednich kremów. Jakich? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Krem przeciwzmarszczkowy przyda się każdej dojrzałej kobiecie (WP.PL) Skóra zaczyna się starzeć stopniowo już po dwudziestym piątym roku życia, ale w tym czasie jeszcze nie ma powodów do paniki. Cera dojrzała pojawia się koło pięćdziesiątego roku życia. Wtedy właśnie maleje stężenie hormonów płciowych, spowalnia się metabolizm, a więc i proces odnowy cery zaczyna być coraz wolniejszy. Wszystko to ujawnia się w postaci zmarszczek, które są coraz głębsze. Tego procesu nie cofniemy. Oczywiście możemy wyglądać młodo jeszcze przez długi czas dzięki odpowiedniej diecie oraz dobrej pielęgnacji dostosowanej do rodzaju cery. Z pomocą przychodzą także kremy przeciwzmarszczkowe. Co powinien zawierać krem przeciwzmarszczkowy? Krem przeciwzmarszczkowy ma za zadanie nawilżyć skórę dojrzałą (która często jest przesuszona), chronić ją i odżywiać. W tym pomagają odpowiednie składniki, na przykład witaminy. W kremach dla cer dojrzałych można spotkać witaminę E, A, C czy witaminy z grupy B. Witamina E jest bardzo silnym przeciwutleniaczem, który opóźnia procesy starzenia, nawilża i odżywia. Witamina C zaś rozjaśnia przebarwienia i stymuluje produkcję kolagenu, który odpowiada za utrzymanie elastyczności skóry. Witamina A z kolei często występująca w postaci retinolu, silnie pobudza regenerację naskórka i odnawia włókna kolagenu. Witaminy z grupy B, np. B9 (kwas foliowy), również stymulują odnowę, a także zmniejszają negatywne efekty działania promieni słonecznych. W kremach tego typu często znajdziemy również kwasy AHA, peptydy regenerujące oraz fitohormony. Kwasy AHA świetnie złuszczają martwy naskórek i dzięki temu ułatwiają wnikanie składników. Peptydy zaś biorą udział w tworzeniu nowych naczynek krwionośnych i stymulują produkcję kolagenu. Fitohormony to składniki naśladujące ludzkie hormony, są pozyskiwane z roślin. Działają antyrodnikowo, zwiększają sprężystość skóry i łagodzą stany zapalne. Nie bez znaczenia jest także kwas hialuronowy, który skutecznie nawilża, ponieważ ma zdolność wiązania cząsteczek wody. Ważne jest to, że występuje w ciele człowieka, a więc jest naturalny. Inne kremy Kobiecie z cerą dojrzałą przydadzą się również inne kremy, na dzień i na noc. Krem na dzień – tak jak w przypadku innych specyfików przeznaczonych dla cer młodych kobiet – powinien nawilżać i chronić przed promieniami UV, które znacznie przyczyniają się do starzenia skóry. Krem na noc zaś jest specyfikiem typowo regenerującym, który pozwala szybciej odnowić się komórkom. Bardzo ważne jest nawilżanie, gdyż cera dojrzała częściej się przesusza. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze :