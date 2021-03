Krem z filtrem do twarzy. Jak chronić skórę przed słońcem?

Promieniowanie słoneczne może mieć szkodliwy wpływ na naszą skórę. Przyspiesza procesy starzenia, powoduje przebarwienia, prowadzi do rozwoju chorób nowotworowych. Na promieniowanie UV jesteśmy narażone niezależnie od pory roku, dlatego powinnyśmy odpowiednio chronić naszą skórę, stosując krem z filtrem. Jaki krem z filtrem wybrać?

Dlaczego należy używać kremu z filtrem?

Jeszcze do niedawna panowało przekonanie, że kremów z filtrem należy używać jedynie latem. Butelka z olejkiem lub balsamem do opalania towarzyszyła nam głównie podczas wakacyjnych wojaży. Niestety najczęściej krem z filtrem nakładałyśmy jedynie na ciało, zapominając o ochronie twarzy. To duży błąd. Promienie słoneczne jest przyczyną tzw. fotostarzenia skóry.

Szkodliwe promieniowanie dociera do najgłębszych warstw skóry i niszczy włókna kolagenowe. W efekcie skóra traci jędrność, pojawiają się pierwsze zmarszczki. Promieniowanie sprzyja także powstawaniu przebarwień, a także prowadzi do rozwoju raka. Dlatego tak ważne jest, by chronić skórę twarzy przed negatywnym działaniem promieniowania UV nie tylko latem.

Słońce zwiększa wrażliwość skóry. Dlatego pamiętać, że krem z filtrem jest niezbędny, kiedy w swojej pielęgnacji stosujemy takie składniki aktywne jak retinol, kwasy AHA i BHA, witamina C. Połączenie tych składników z ekspozycją na słońce może spowodować oparzenia oraz powstanie plam na skórze. Skórę należy zabezpieczyć przed słońcem również po zabiegach mikrodermabrazji i laseroterapii.

Krem z filtrem – jak wybrać najlepszy?

Krem z filtrem na dzień należy dobrać do potrzeb swojej skóry. W młodym wieku możemy zdecydować się na lekki krem nawilżający matujący lub rozświetlający z filtrem SPF 15. Posiadaczki wrażliwej cery ze skłonnościami do podrażnień, powinny zdecydować się na krem łagodzący. Do skóry dojrzałej warto wybrać krem o działaniu spłycającym zmarszczki ujędrniającym. Po 35 roku życia powinnyśmy także stosować krem z nieco wyższym filtrem np. SPF 30 lub SPF 50.

Jak stosować krem z filtrem?

Kremy z filtrem stosujemy zawsze jako ostatni krok w naszej pielęgnacji. Po dokładnym oczyszczeniu i stonizowaniu skóry, możesz zaaplikować serum, a następnie krem z filtrem, dostosowany do potrzeb twojej skóry. Aby ochrona okazała się skuteczna, ważna jest prawidłowa aplikacja kremu.

Jak odmierzyć odpowiednią ilość kosmetyku? Możemy w tym celu użyć łyżeczki do herbaty. Taka porcja kremu ochronnego powinna wystarczyć do pokrycia skóry twarzy i szyi. Drugim sposobem jest tzw. metoda dwóch palców. Nabieramy odpowiednią ilość kremu na palec wskazujący i środkowy.

Przyjmuje się, że dla utrzymania odpowiedniej ochrony, krem z filtrem powinien być reaplikowany co 2 godziny. Dlaczego? Po upływie tego czasu filtr staje się mniej stabilny i zapewnia słabszą ochronę. Poza tym, wraz z potem czy pocieraniem, usuwamy warstwę ochronną z powierzchni skóry.

Krem z filtrem. Dlaczego należy używać go również w pomieszczaniu?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że promieniowanie UVA przenika również przez okna i szyby samochodowe. Dlatego nawet jeśli większość czasu spędzamy w domu lub planujemy dłuższą podróż autem, powinnyśmy zabezpieczyć naszą skórę kremem z filtrem.

Dobra ochrona przed słońcem. Metoda łyżeczki do herbaty