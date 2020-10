Bakuchiol. Czy znasz roślinną alternatywę retinolu? Zobacz, co warto o nim wiedzieć

Retinol to pożądany składnik szczególnie w przypadku cery dojrzałej i skłonnej do zmarszczek . Niestety korzystanie z niego może okazać się nieskuteczne ze względu na silne uwrażliwienie skóry. Na szczęście bakuchiol doskonale zastąpi retinol i zadziała jeszcze lepiej, choć jest znacznie bezpieczniejszy. Zobacz, dlaczego warto pomyśleć o tym składniku.

Bakuchiol – czym właściwie jest?

Bakuchiol to praktycznie całkiem nowy składnik kosmetyczny. W przeciwieństwie do retinolu ma pochodzenie roślinne, więc jest w 100% naturalnym dodatkiem. Pozyskuje się go z rośliny Psoralea corylifolia, która ceniona jest w medycynie i kosmetyce od lat jako środek na problemy skórne. Bakuchiol działa podobnie jak retinol, ale przy okazji nie podrażnia ani nie wywołuje alergii. Dlatego też jest bezpieczny dla wszystkich rodzajów skóry.