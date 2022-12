Kremy, które nie tylko pielęgnują, ale i upiększają. Makijaż będzie zbędny

Krem pod oczy korygujący Bright Now, Resibo

Ten krem pod oczy z powodzeniem zastąpi korektor. Doda blasku i nada świeżości spojrzeniu. Zatuszuje też cienie i zmniejszy obrzęki pod oczami, a to ze względu na dużą zawartość kofeiny pozyskiwanej z liści herbaty w składzie. Kofeina intensywnie pobudzi mikrokrążenie skórne, co wygładzi i rozjaśni skórę pod oczami. Świetnym składnikiem tego kremu jest także wyciąg ze śliwki kakadu. To najbogatsze naturalne źródło witaminy C. Ekstrakt ze śliwki wzmacnia obronę komórek naskórka przed wolnymi rodnikami, działa silnie antyoksydacyjnie, wygładza zmarszczki.