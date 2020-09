Kremy pielęgnacyjne, czyli tak naprawdę jakie?

Jak dopasować krem do swoich potrzeb?

Szeroki wybór kremów pielęgnacyjnych sprawia, że wiele z nas czuje się zagubionych, gdy ma dokonać wyboru tego jedynego. W tym celu warto zdefiniować główny problem cery, z którym chcemy walczyć i na tej podstawie zakupić krem. Jeżeli narażona jesteś na działalnie wiatru, zimna, słońca, deszczu, klimatyzację ze względu na rodzaj wykonywanych przez Ciebie aktywności sięgnij po krem nawilżający – odpowiedni do stosowania na dzień i na noc. Zadaniem kremu nawilżającego jest ochrona cery przed zimnem i promieniowaniem słonecznym. Powinni go stosować również mężczyźni. Wybierając kosmetyk dla siebie szukaj składów jak najbardziej naturalnych, zawierających dużo wyciągów roślinnych, które dadzą gwarancję, że produkt jest naturalnego pochodzenia. Szeroka gama produktowa na https://skin79-sklep.pl/category/kremy-pielegnacyjne pomoże Ci zadbać o skórę kompleksowo. Gdy dokuczają Ci rozszerzone naczynka sięgnij po kremy z dużą zawartością witaminy C, która wzmocni i uszczelni naczynia krwionośne. Osoby ze skórą tłustą, trądzikową i mieszaną mogą sięgać po kremy z dodatkiem kwasów owocowych AHA. Pięknie wspierają one procesy eksfoliacji naskórka, złuszczając martwą i szarą powierzchnię skóry. Dla skóry dojrzałej lub tej z pierwszymi oznakami starzenia warto wybierać krem pielęgnacyjny z dużą dawką retinolu, witaminy B3, peptydów, które będą stymulowały procesy produkcji kolagenu oraz elastyny. Obecność tych dwóch białek w organizmie na odpowiednim, wysokim poziomie zapobiega powstawaniu zmarszczek i wiotczeniu skóry. Siarka koloidalna i niacynamid łagodzą zaczerwienienia i podrażnienia skóry zmniejszają stany zapalne, działają antybakteryjnie i łagodząco na trądzik. Dla zobaczenia widocznych rezultatów używaj produktów przez co najmniej sześć tygodni, raz lub dwa razy dziennie. Z pewnością szybko zauważysz różnicę.