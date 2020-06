Kremy z filtrem. Te kosmetyki warto kupić

Każda z nas powinna mieć w swojej kosmetyczce krem z filtrem. Jest to obecnie najskuteczniejszy sposób ochrony skóry przed promieniowaniem słonecznym, dlatego warto zmienić nawyki i zacząć regularnie używać kremów z filtrem.

Kremy z filtrem potrafią zdziałać naprawdę wiele. Wielokrotne testy wykazały, że kobiety, które stosują je regularnie redukują o połowę ilość zmarszczek, które mogą pojawić się w późniejszym wieku.

Filtry to nic innego jak substancje chemiczne pochłaniające lub odbijające szkodliwe promieniowanie słoneczne. Obecnie stosuje się filtry chemiczne i fizyczne – zwane mineralnymi. Niezależnie jaki filtr jest w naszym kremie, to warto stosować ten kosmetyk jako krem pielęgnacyjny. Aby dostarczyć skórze odpowiednią ilość produktu, należy wsmarować w twarz porcję kremu wielkości ziarna fasoli.

Kremy z filtrem - propozycje

Poniżej podpowiadamy wam, którym kremom z filtrem warto się przyjrzeć.

Pat&Rub Naturalny krem do twarzy SPF 50, to vegański produkt zawierający olej z pestek arbuza, olej tsubaki i fitokompleks z dziewanny. Krem przeciwsłoneczny z naturalnymi filtrami mineralnymi (fizycznymi) skutecznie chroni przed promieniowaniem UVA i UVB. Jego składniki pielęgnują, nawilżają i ochraniają komórki w głębi naskórka, stymulują produkcję kolagenu. Nie bieli, zawiera naturalne pigmenty dostosowujące krem do koloru skóry. Cena 169 zł.

NIVEA SUN UV Face Shine Control to matujący krem do twarzy z wysoką ochroną SPF 30. Lekka formuła z natychmiastowym i długotrwałym efektem matującym. Pochłania nadmiar sebum z powierzchni skóry dodatkowo pozostawiając uczucie lekkości na skórze dzięki nietłustej i nielepkiej formule. Cena ok. 30 zł

Anthelios żel-krem od La Roche-Posay to krem przeciwsłoneczny do skóry mieszanej i tłustej, z bardzo wysoką ochroną SPF 50+. Formuła kremu zapobiega błyszczeniu skóry, nie pozostawiając tłustej warstwy ani białych śladów dzięki technologii AIRLICIUM™: matujące mikrokapsułki składające się w 99% z powietrza kontrolują źródła błyszczenia (sebum). Krem natychmiast się wchłania i daje suche wykończenie. Kosmetyk jest wodoodporny. Cena ok. 60 zł.

Miejski krem ochronny do twarzy marki Resibo to rozwiązanie, które polecamy szczególnie dla osób mieszkających w dużych miastach. Krem to naturalna maska chroniąca przed zanieczyszczeniami środowiska, smogiem, szkodliwym promieniowaniem ekranu komputera czy smartfona, promieniowaniem UV i nadmiernym nasłonecznieniem. Jednocześnie to bardzo skuteczny krem na dzień, który długotrwale odżywia, nawilża i szybko się wchłania, dając satynowe wykończenie. Ok. 80 zł.

Krem CC od Clinique daje efekt nieskazitelnej cery. Wszystko dzięki beztłuszczowej formule nawilżającą oraz ochronie przeciwsłonecznej (SPF 30), które sprawiają, że skóra na długo zachowuje zdrowy wygląd. Dzięki regularnemu stosowaniu matowa, szara cera staje się jaśniejsza i rozświetlona. Ziemista, żółta - promienieje, a zaczerwienione plamy ulegają redukcji. Cena ok 140 zł.

