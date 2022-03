Krewna rodziny królewskiej pomaga uchodźcom. Przyjechała do Rzeszowa

India Hicks pomaga uchodźcom w Rzeszowie

Arystokratka od lat współpracuje z organizacją Global Empowerment Mission. Obecnie postanowiła zaangażować się w pomoc uchodźcom przekraczającym polską granicę. Poinformowała o tym na swoim Instagramie. "Przyjechałam do Rzeszowa (wymowa to: Jeshooouf, wiem, musiałam ćwiczyć) do pracy w ramach Global Empowerment Mission" - napisała.