Huczało od plotek o jej życiu intymnym. Tak zareagował mąż

Kristen Bell urodziła się 18 lipca 1980 roku na przedmieściach Detroit. Amerykańska aktorka ma polskie i szkockie korzenie, a jej dziadkowie od strony matki wyemigrowali do Chicago z wioski pod Sieradzem.

Karierę aktorki rozpoczęła w wieku jedenastu lat, kiedy to po raz pierwszy stanęła na deskach teatru w przedstawieniu "Raggedy Ann and Andy". Jej kariera rozkwitła w 2004 roku, gdy wcieliła się w rolę tytułowej bohaterki w serialu "Weronika Mars". Sławę przyniosła jej też "Plotkara", w której przez 5 lat podkładała głos. W późniejszym czasie podkładała głos Annie z filmu animowanego "Kraina lodu".

Shepard i Bell w 2018 roku zmierzyli się z plotkami opublikowanymi przez tabloid "Star". W artykule napisano, że aktorka miała namawiać męża do trójkąta, używać perwersyjnych zabawek oraz uprawiać sadomasochizm w łóżku.

Czasopismo opierając się na wypowiedzi anonimowego źródła, zaznaczyło, że takie zachowanie ma być ubezpieczeniem na wypadek rozpadu małżeństwa. Do plotek odniósł się sam Dax Shepard, dementując doniesienia i publikując na swoim Instagramie obronny wpis.

W 2018 roku Bell postanowiła uczcić 14 lat trzeźwości męża i udostępniła na Instagramie post. "Na zawsze będę pod wrażeniem twojego poświęcenia i poziomu zaciekłego inwentarza moralnego, jakiego dokonujesz (...) Nigdy nie zaniedbujesz zadośćuczynieniu i zawsze potrafisz przeprosić, gdy jest to konieczne" - napisała.

