Król Belgii i Delphine Boël spotkali się po raz pierwszy. Przyrodnia siostra chciała poznać Filipa I

Delphine Boël, córka baronessy Sybille de Selys Longchamps, która miała romans z królem Albertem, niedawno wygrała 7-letnią walkę w sądzie o uznanie jej praw do dziedziczenia po byłym belgijskim królu Albercie II. Zgodnie z wyrokiem sądu belgijska artystka i jej dzieci otrzymają tytuły królewskie oraz miejsce w linii sukcesji do tronu.

Król Belgii spotkał się ze swoją przyrodnią siostrą

Albert przez 10 lat odmawiał przyznania się do faktu, że posiada nieślubne dziecko z baronessą. To sąd zmusił monarchę do poddania się badaniu DNA. Za każdy dzień zwłoki miał płacić 5 tys. euro kary. W końcu doszło do badania, a jego wynik nie podlegał dyskusji. Delphine Boël została uznana za czwarte dziecko króla Alberta, który musiał ponieść wszelkie koszty procesu, a było ich sporo, bo aż 3,5 mln. euro.