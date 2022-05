Królowa Elżbieta II nie będzie już osamotniona. Ma na zamku nową współlokatorkę

Kim jest nowa współlokatorka królowej Elżbiety II?

Brytyjskie tabloidy donoszą, że królowa Elżbieta II ma nową współlokatorkę. Angela Kelly, która wcześniej zajmowała mieszkanie komunalne w Liverpoolu, teraz przeprowadziła się do apartamentu obok prywatnych kwater monarchini na zamku Windsor. Kim jest owa kobieta? To projektantka mody i krawcowa, ale przede wszystkim osobista asystentka oraz stylistka królowej. Jej oficjalny tytuł to: Osobista Asystentka, Doradczyni i Kurator Jej Królewskiej Mości. 64-letnia Angela Kelly współpracuje z królową Elżbietą II już od 28 lat. Przez ten czas nawiązała się między nimi prawdziwa przyjacielska więź.