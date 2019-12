WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 2 królowa elżbieta iiksiąże filip Maja Kołodziejczyk 27-12-2019 (13:06) Królowa Elżbieta II nie chciała odwiedzić księcia Filipa w szpitalu. Ekspertka tłumaczy dlaczego Książę Filip źle się poczuł i przed świętami Bożego Narodzenia został przewieziony do szpitala. Królowa Elżbieta nie odwiedziła w placówce swojego męża. Jej decyzję wyjaśnia ekspertka. Królowa Elżbieta II z mężem (Gallo Images) Przypominamy, że 98-letni książę Filip 20 grudnia trafił do szpitala w Londynie. Decyzję o przewiezieniu monarchy do szpitala podjął jego lekarz. Według informacji podanych przez Pałac Buckingham, książę od dłuższego czasu mierzył się z uporczywymi dolegliwościami, a przewiezienie go do placówki było "środkiem zapobiegawczym". Na szczęście w poniedziałek mąż Elżbiety II poczuł się lepiej i mógł spędzić święta Bożego Narodzenia w towarzystwie najbliższych. Jak się okazuje Jej Wysokość nie odwiedziła jednak księcia w szpitalu. Królowa Elżbieta II nie odwiedziła męża w szpitalu Książę w spędził w szpitalu aż cztery noce. Wielu fanów brytyjskiej rodziny królewskiej zastanawiało, dlaczego Meghan Markle, książę Harry, a nawet sama królowa Elżbieta II nie odwiedzili go w szpitalu. Ekspertka specjalizująca się w zwyczajach królewskiej rodziny, Victoria Arbiter tłumaczy, że członkowie rodu nie powinni składać sobie podobnych wizyt. "Przyjęto, że członkowie rodziny królewskiej nie powinni odwiedzać się w szpitalach. Oczywiście, są wyjątki od tego reguły, ale jednak takie podejście nie wynika z braku wrażliwości" – podkreśliła ekspertka w rozmowie z brytyjskimi mediami. – "Gdyby królowa zechciała odwiedzić męża, same wymogi bezpieczeństwa byłyby bardzo uciążliwe. Rodzina królewska nie chce wywoływać stresu u innych pacjentów i ich rodzin, a wizyta w szpitalu spowodowałaby spore zamieszanie" – wyjaśniła Arbiter. Królowa Elżbieta II mogła chcieć także uniknąć spekulacji dotyczących złego samopoczucia jej męża. Książę Filip nie lubi zamieszania i mógł chcieć, aby jego żona kontynuowała przygotowania do świąt w gronie najbliższych. "Członkowie królewskiej rodziny brytyjskiej nie są bezduszni, ale rozsądni. Mają świadomość, że ich każdy ruch jest krytykowany i dokładnie analizowany" – zapewniła Victoria Arbiter. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Straciła dwa domy i oszczędności. Justyna zaczyna życie od zera w wieku 46 lat