Lexie Bader straciła obie stopy. Marzy o tym, by zostać znaną modelką

Brzemienny w skutkach wypadek

To właśnie z zawodem modelki Lexie wiązała swoją przyszłość, choć miała też wiele innych pasji, a wśród nich wspinaczkę skałkowa, pływanie oraz snowboard. Niestety, oddając się śnieżnemu szaleństwu Bader uległa w 2013 roku groźnemu wypadkowi.

16-letnia Lexie uderzyła w drzewo z taką mocą, że uszkodziła kask. Na szczęście, jej głowa nie ucierpiała, ale nastolatka roztrzaskała lewą kostkę. Natychmiast trafiła do szpitala, gdzie rozpoczęto serię skomplikowanych operacji.

By ratować stopę Lexie, lekarze zastosowali śruby. Próbowali też przeciąć ścięgna i więzadła, aby wyprostować palce. Wszystko po to, by dać dziewczynie lepszą mobilność i, przede wszystkim, ulżyć w chronicznym bólu, towarzyszącym jej nieprzerwanie od momentu wypadku.