Urodziła pięcioro dzieci. Jej sylwetka może wzbudzać zazdrość

Ma ciało top modelki – nikt nie uwierzyłby w to, że Simone Gately urodziła piątkę dzieci. Jak sama przyznała w rozmowie z "Daily Mail", chęć uzyskania perfekcyjnej sylwetki stała się jej obsesją, gdy była w ciąży z ostatnim dzieckiem. Simone zawdzięcza swój wygląd determinacji, ale wielu osobom może się nie podobać sposób, w jaki to wszystko osiągnęła.

Intensywne ćwiczenia w ciąży

Simone Gately wstydziła się swojego ciała, gdy była w ciąży. Doszło nawet do tego, że kilka tygodni przed planowanym porodem intensywnie biegała, a w dniu rozwiązania siedziała na siłowni. Brytyjka była bardzo krytyczna dla siebie w czasie trwania każdej z ciąż, uważała nawet, że nie ma kontroli nad własnym ciałem.

Po każdym porodzie Simone miała wrażenie, że "oddala się od samej siebie". Była tak przerażona możliwością przytycia, że przebiegała nawet 16 kilometrów, byle tylko mieć gwarancję, że jej sylwetka będzie perfekcyjna. Osoby, które razem z nią przebywały na siłowni wielokrotnie zwracały jej uwagę na to, że czują się przy niej niekomfortowo. Nie mogli bowiem zrozumieć, dlaczego Simone ćwiczy tak dużo w ciąży.

Każdego dnia Simone budzi się o godzinie 5 rano. Od razu rozpoczyna poranek od ćwiczeń, a następnie idzie na spacer z psem. Później przychodzi czas na przygotowanie posiłku dla rodziny i spędzenie czasu z najbliższymi. Miłośniczka fitnessu nigdy nie odpuszcza. Jeżeli jej dzieci wstaną wcześniej, nim ona skończy trening, zachęca pociechy do lekkiego wysiłku fizycznego.

Simone uważa, że jej mąż i dzieci są mobilizacją dla niej do zachowania fit talii. Cała rodzina regularnie wychodzi na długie spacery, dzięki czemu mogą czerpać przyjemność z prostej aktywności fizycznej. Ukochany Simone rozpisuje jej dietę, dzięki czemu zdrowo się odżywia. Jedzą wyłącznie produkty świeże, unikają przetworzonych produktów i nie sięgają po produkty mączne. Patrząc na Gately można zrozumieć, że dużo zawdzięcza także swoim genom.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!