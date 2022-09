Królowa zostawiła po sobie sekretny list. Zostanie otwarty za 63 lata

List został ukryty prawie 36 lat temu. Królowa napisała go w listopadzie 1986 r. podczas wizyty w Australii. Nawet osobisty personel królowej nie wie, jaka jest jego treść. Monarchini zostawiła jedynie wiadomość, kiedy list ma zostać otwarty. Jak podaje "LADbible" ujawniona została notatka, adresowana do burmistrza Sydney w Australii. Brzmi ona: "Pozdrowienia. W odpowiednim dniu do wyboru w roku 2085 n.e. proszę otworzyć tę kopertę i przekazać mieszkańcom Sydney moje przesłanie".