"Królowa życia" w pierzastym staniku. Jak zwykle zaszalała ze stylizacją

Powiedzieć, że nie znosi nudy w modzie, to jak nie powiedzieć nic. Macudzińska uwielbia ekstrawaganckie looki, które przyciągają spojrzenia. Tym razem nie wskoczyła w prześwity czy koronki, lecz postawiła na denim i pióra. Granatowy total look to jej odpowiedź na jesienną aurę.