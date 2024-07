Para zamieszkała już razem w domu ekipy Teenz. Regularnie odwiedzają Macudzińską i jej męża. Mama podkreśliła, że ma zaufanie do córki.

- Mam zięcia. Patryk zawsze chciał mieć synka, to teraz ma. Miłość kwitnie. Najważniejsze, że Elizka nic nie ukrywa - mówiła zadowolona Macudzińska. (...) On jest identyczny jak Patryk (mąż Izabeli - przyp. red.). - dodała.

Film skomentował również "Gawronek". "Lepiej trafić nie mogłem" - wyznał, dając do zrozumienia, że jest bardzo zadowolony ze swoich "teściów".

"Ja myślę, że pan Patryk to bardzo spoko gość. Taki swój chłop, że tak powiem. Pani Iza pewnie też jest miła" - komentują nastoletni internauci.

