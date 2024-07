Pokazała bieliznę. "Królowa życia" w odważnej stylizacji

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Izabela Macudzińska zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w telewizyjnym show "Królowe życia". Obecnie można ją oglądać w programie "Diabelnie boskie". Poza karierą telewizyjną Macudzińska jest właścicielką własnej linii odzieżowej i aktywnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie zgromadziła ponad 600 tysięcy followersów.

Tym razem ponownie przyciągnęła uwagę swoją odważną stylizacją. W trakcie urlopu zdecydowała się na czarny, prześwitujący zestaw.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Blichtr i prześwity

Izabela Macudzińska-Borowiak założyła czarny, błyszczący biustonosz, który podkreślał jej sylwetkę i dodawał całości odrobiny blichtru. Na niektórych zdjęciach widzimy, że dopasowała również do niego narzutkę z długim rękawem, wykonaną z tego samego materiału.

To jednak nie wszystko – uwagę przyciągnęły długie, prześwitujące spodnie dzwony. Ich przezroczystość była celowym zabiegiem, ukazującym bieliznę, która również była starannie dobrana do całego zestawu.

Izabela postawiła na wysokie upięcie – kok z gładko zaczesanymi włosami. Mocny makijaż podkreślał jej rysy twarzy i dodawał jej wyrazistości.

Dopełnieniem była czarna torebka, bogato ozdobiona perłami, co dodało całości luksusowego charakteru. Dodatkowo, Izabela postawiła na biżuterię luksusowej marki.

Stylizacja niezwykle spodobała się fanom. "Chcę tak wyglądać za 20 lat"; "Kobieta petarda"; "Błyszczysz Izabela"; "Boska, piękna, śliczna"; "Przepiękna jest pani" - pisali w komentarzach.

Zobacz także Miała spełniać amerykański sen. Polska aktorka jadła bułki ze śmietnika

Majtki w roli głównej

Eksponowanie bielizny, które zastosowała Izabela, to zabieg znany w świecie mody, jednak wciąż budzący kontrowersje. Wielu projektantów mody od lat eksperymentuje z prześwitującymi materiałami, które subtelnie odsłaniają to, co zazwyczaj skryte.

Wszystko zaczęło się jesienią 2022 roku, gdy Kendall Jenner została sfotografowana na ulicy w czarnych majtkach, rajstopach i swetrze. Stąd wziął się szał na "hot pants", które mogą przypominać właśnie zabudowane majtki lub mikroszorty z innego materiału niż ten elastyczny i przylegający do ciała. W całym trendzie chodzi o to, by celowo zapomnieć spodni, wyeksponować nogi i ściągać na siebie spojrzenia.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!