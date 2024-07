Wybrała się na kajaki. Strój Krupińskiej to wakacyjny hit

A jak ubiera się na co dzień? Maksymalny komfort to znak charakterystyczny stylizacji Krupińskiej, ale nudą nie wieje. Wręcz przeciwnie. Gwiazda TVN lubi eksperymentować z gorącymi trendami, co da się zauważyć na instagramowych profilu. Konto śledzi ponad 450 tys. osób, to tam trafiają urywki z życia prywatnego.