Odwróciła się tyłem do zdjęcia. Pozowała w tenisowej mini

Kilka zdjęć wrzuciła na swój profil na Instagramie, który śledzi ponad 450 tys. osób. My zwróciłyśmy uwagę na stylizację. Krupińska świetnie wpisała się w najgorętszy trend tego lata. O czym mowa?

Nie można oderwać oczu! Paulina Krupińska odwróciła się tyłem i pozowała do zdjęć na tle bajecznych widoków. Ale my podziwiamy również stylizację modelki. To zestaw, który składa się z topu oraz spódnico-spodenek (o czym poinformowała Paulina Krupińska w sekcji komentarzy na Instagramie). Wszystko utrzymane jest w trendzie "tennis core".