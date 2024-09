Spodnie Krupińskiej to petarda. Jesienią nie będzie modniejszych

Choć pogoda za oknami sprzyja bardziej letnim stylizacjom, to zderzenie z jesienną aurą jest nieuniknione. Jak się na nie przygotować? Odświeżając garderobę pod kątem nowego sezonu.

W tej kategorii znajdą się spodnie wide leg, czyli te z wysokim stanem i szerokimi nogawkami . Nie da się ukryć, że model ten skutecznie wyparł opięte rurki, oferując ich totalne przeciwieństwo. Jeansy wide leg będą najmodniejszymi spodniami na jesień 2024, ale polskie gwiazdy dobrze wiedzą, że nic nie stoi na przeszkodzie, by nosić je już teraz. W końcu lniane palazzo wraz z upalnymi dniami powoli odchodzą w zapomnienie.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Jak jeansowe spodnie wide leg stylizują Paulina Krupińska i Joanna Opozda ? Ta pierwsza wybrała granatowy model z pionowymi przeszyciami na środku nogawek i zestawiła go z białą, satynową koszulą oraz butami sportowymi w tym samym kolorze.

W ten sposób stworzyła niezwykle uniwersalny i efektowny look w stylu smart casualowym. Można wyglądać elegancko, a jednocześnie czuć się komfortowo? Jak najbardziej! Paulina Krupińska pokazała się w takiej odsłonie w "Dzień Dobry TVN".

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!