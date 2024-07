Weszła cała na biało. Od Opozdy nie można oderwać oczu

W szafie Joanny Opozdy prym wiedzie wygoda, ale z modowym pierwiastkiem. O nudzie nie ma mowy. Aktorka, a zarazem młoda mama, na co dzień stawia na maksymalny komfort. Ale zdaje się, że w eleganckich outfitach, które wybiera na szczególne okazje, czuje się jak ryba w wodzie. Jest na bieżąco z gorącymi trendami.

Stylizacje Opozdy możemy podejrzeć na jej instagramowym profilu, który obserwuje ponad 660 tys. osób. Jest bardzo aktywna i dzieli się z obserwatorami prywatnymi ujęciami. Szczególną uwagę zwróciłyśmy na ostatni strój aktorki, w którym pokazała się na otwarciu jednego z salonów piękności w stolicy. Postawiła na biel od stóp do głów.

Jednokolorowe zestawy cieszą się dużą popularnością zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych sław. Joanna Opozda sięgnęła po najjaśniejszą z palety barw. Biel, czyli letni odpowiednik eleganckiej czerni. To właśnie latem chętniej zamieniamy "małe czarne" na "małe białe".

Biel rozświetla, odmładza i podkreśla opaleniznę. Świetnie komponowała się z delikatną urodą aktorki. "Piękna jak zawsze", "Elegancja", "Co za nogi" - czytamy pod najnowszym postem Joanny Opozdy na Instagramie.

Trzyczęściowy zestaw obejmował spódnicę mini i oversizową marynarkę do kompletu. Tłoczenie dało nieoczywisty efekt. Uwagę zwracał też wyeksponowany biustonosz, który był "wisienką na torcie" . Po ten trend (stanik zamiast bluzki) sięga coraz więcej gwiazd. W połączeniu z marynarką — nonszalancko zarzuconą na ramiona — wygląda rewelacyjnie.

