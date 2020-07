Krystyna Janda o dzisiejszej Polsce. "Powinniśmy myśleć, a z tym u nas słabo"

Janda w ramach promowania nowego spektaklu Teatru Polonia rozmawiała z dziennikarką magazynu "Uroda Życia". I sporo poświęciła ocenie powyborczej Polski. Na pytanie, co powinniśmy na nowo przemyśleć i zmienić w naszej rzeczywistości, odpowiada krótko: "Wszystko". – Przede wszystkim powinniśmy myśleć – a z tym u nas słabo. Wychowanie, szkolnictwo, nauka, kultura, nauka empatii i myślenia społecznego, wpajanie odpowiedzialności i powrót do prawdy. To naiwność? Dla mnie nie – stwierdza Janda.

Aktorka przyznaje też, co budzi w niej największe lęki. Jak się okazuje, nie jest to niepewność wywołana obecną sytuacją społeczno-polityczną. – Moim problemem jest co innego: zmarnowane lata, rozczarowanie ludźmi, Polakami, i świadomość straty, zmarnowania wielu lat wspaniałego wysiłku, brak wiary w możliwość szybkiej naprawy, powrotu do drogi pozytywnej, nadziei na przyszłość – wyznaje.