Krystyna Janda o mobbingu w filmówkach. Aktorka ma mieszane uczucia

Janda staje w obronie oskarżonych

Beata Fudalej to aktorka i wykładowczyni, która w ostatnim czasie została wielokrotnie oskarżana o stosowanie przemocy wobec studentów. Te mocne słowa padły z ust absolwentów, z którymi miała do czynienia. W obronie koleżanki stanął inny aktor Tadeusz Chudecki, który w swoim wpisie poprosił innych o powstrzymanie się przed "sądem kapturowym". Krystyna Janda zdecydowała się odnieść do tych wydarzeń.