Blanka Lipińska komentuje decyzje rządu. Jedna zabolała ją najbardziej

- Chyba wszyscy wiedzą, co się za chwilę stanie, bo zakończyła się konferencja prasowa naszego miłościwie panującego premiera Morawieckiego. Zostały wprowadzone nowe obostrzenia, więc żegnajcie rzęsy, paznokcie, włosy. Żegnajcie, nie wiadomo, kiedy znowu was zobaczymy i to na waszą cześć będzie – obwieściła Lipińska i... uderzyła w gong.