Krystyna Kofta o życiu seksualnym po 50-tce. "Seks jest rzadszy, ale nie znaczy, że gorszy"

- Pięćdziesiąty rok życia to był dla mnie szczyt młodości. Uprawialiśmy seks i cieszyliśmy się życiem. Wiadomo, to się zmienia, seks jest rzadszy, ale nie znaczy, że gorszy. Kobiety w każdym wieku mają prawo do seksu i miłości. Kwestia tego, czy to lubią i tego chcą. Seks to kwestia indywidualna. Znam mnóstwo kobiet, które po 50. Odetchnęły po prostu. Mówią i piszą do mnie: "Już nie muszę udawać bólu głowy, bo mojemu mężowi też już się nie chce" - mówiła Kofta.