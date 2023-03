Krzaki będą uginać się od pomidorów. Genialny trik naszych babć

Nasze babcie musiały ze wszystkim radzić sobie same. Metodą prób i błędów, wymyślały one różne sposoby na prowadzenie ogrodu. Korzystały one tylko z tego, co miały w domu. To właśnie nasze babcie zapoczątkowały ruch less waste. Część z babcinych metod stosuje się do dziś, np. metody nawożenia roślin w ogródku.