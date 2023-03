Najlepsze odmiany pomidorów. Są odporne na choroby

Kiedy siać pomidory? Nie przegap tego terminu

Pomidory to warzywa, które wysiewane są na rozsady. Zanim jednak przeniesie się je do gleby w ogródku, należy włożyć nasiona do pojedynczych doniczek z uprzednio przygotowaną glebą. Czas na sianie pomidorów do rozsad to okres od 20 marca do 15 kwietnia. Jeśli chcesz cieszyć się samodzielnie wyhodowanymi pomidorami, to już ostatni dzwonek, żeby zaopatrzyć się w doniczki, ziemię i nasiona.