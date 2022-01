Krzysztof Baranowski opowiedział o stanie zdrowia żony. "Z trudnością kontaktuje się ze światem"

Kolejne wyzwanie Krzysztofa Baranowskiego

- Ćwiczę formę, każdego dnia jestem na basenie, startuję w zawodach narciarskich. (...) Ten jacht, na którym 50 lat temu opływałem świat dookoła, został odremontowany, w piękny sposób, jako jacht turystyczny, ale właściciel chciałby go pokazać na starcie do tych regat. Cieszę się na ten rejs i jednocześnie się go boję, bo z żywiołem nigdy nic nie wiadomo. Jak spotkam tornado na oceanie, to już koniec ze mną - żeglarz i dziennikarz wyjawił w rozmowie z Dorotą Wellman.