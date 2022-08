Krzysztof Ibisz szykuje się na porodówkę. Pokazał, co ze sobą zabierze

Krzysztof Ibisz nie ukrywa ekscytacji przed tym, że wkrótce pojawi się na świecie jego kolejne dziecko. Poród tuż-tuż! Dziennikarz zdążył się już... spakować do szpitala. Przy okazji wszystko zostało nagrane, aby pokazać instagramowym fanom, co tata zabiera ze sobą do szpitala. Pod postem zaroiło się od komentarzy - część internautów podziwia postawę Ibisza, druga część jest nieco zaskoczona, co znalazło się w "ojcowskiej wyprawce".