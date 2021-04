Krzysztof Krawczyk był gościem w programie "Duże dzieci". Opowiedział tam o swoim życiu w USA

Bezpośrednią przyczyną śmierci były prawdopodobnie powikłania po Covid-19 (Krawczyk leczył tę chorobę w szpitalu, wyszedł z niego dwa dni przed śmiercią). Pogrzeb piosenkarza odbył się 10 kwietnia. Transmitowała go na żywo Telewizja Polska.

Ekspert w temacie emigracji

Pan Krzysztof przyznał wówczas, że o wyjeździe za ocean marzył od dzieciństwa. - Całe życie marzyłem o tym, żeby wyjechać do Ameryki. Z różnych powodów: filmów kowbojskich, indiańskich, muzyki – powiedział w programie.

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych

- Spędziłem tam cudowny czas, była to dla mnie wielka lekcja pokory. Ciężej się pracuje w Stanach Zjednoczonych. Koncertowałem w kasynach od wtorku do niedzieli, jedynym wolnym dniem był poniedziałek – zdradził w studiu "Dużych dzieci".

Talk-show z dziećmi - Krzysztof Krawczyk, Edyta Górniak (22.10.2006)

- Ameryka jest jak narkotyk. Mami światłami wielkich miast, zniewala dostojnością drapaczy chmur, porywa krwiobiegiem autostrad, uwodzi pięknem Gór Colorado, koi wiatrem prerii. […] Ameryka odurzyła mnie jak narkotyk, zniewoliła głosem Elvisa Presleya, porwała w swój tygiel, wpędziła do baru, uwiodła urodą posażnej panny i o tu dużo gadać – odrzuciła moje zaloty.

Na pytanie Wojciecha Manna: co sprawiło, że zdecydował się na powrót do ojczyzny, odpowiedział:

- Otrzymałem telefon od pani Niny Terentiew, która powiedziała: "Krzysiu, jest Sopot, tutaj w Polsce mam dla ciebie raj". Na benefisie Tadeusza Drozdy, na który zostałem zaproszony, zobaczyłem 3 tys. świetnie ubranych, młodych ludzi, którzy wstali z krzeseł i zaśpiewali na mój widok "Wróć do mnie". Myślałem, że się poryczę. Wtedy zrozumiałem, że tu jest moje miejsce – wyznał.

