Brat Krzysztofa Krawczyka walczy o życie. Dramatyczny apel Ewy Krawczyk

Ewa Krawczyk przeżywa ostatnio bardzo trudny czas. Nie dość, że straciła najbliższą osobę, to jeszcze musi się zmagać z medialną burzą, jaka rozpętała się po pogrzebie muzyka. Kilkanaście godzin temu załamana wdowa opublikowała na swoim Facebooku dramatyczny apel, w którym zwróciła się do Mariana Lichtmana, o uszanowanie spokoju swojej rodziny.

Burza nad trumną

Teraz głos postanowiła zabrać wdowa po artyście, która ma dość medialnego prania brudów i prosi Trubadura, by zostawił jej rodzinę w spokoju:

“Marian Lichtman - ja muszę powiedzieć parę słów, bo już mam dość Twojego mieszania się w nasze sprawy. Przyjacielem mojego Krzysia oddanym na całe życie i teraz jest Andrzej Kosmala. Mój mąż przed Tobą mnie ostrzegał bo zawsze wynosił do gazet co się dzieje u nas w domu.”

Kolejna tragedia

Ewa Krawczyk we wspomnianym wpisie odniosła się do zarzutów Mariana Lichtmana, jakoby miała nie interesować się losem syna swojego męża, Krzysztofa Juniora:

"Krzysztof Junior nagrał piękną płytę z Ojcem. A ja jemu krzywdy nigdy nie zrobię. Rozmawiałam z moim mężem o tym. Płacę od 15 lat za niego alimenty na jego dziecko i nadal będę to robić, opłacam fundusz emerytalny i jego mieszkanie i opłaty. Wszystko co się należy Synowi Juniorowi dostanie, ale to jest proces który trwa".