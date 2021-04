Menedżer Krzysztofa Krawczyka ogłosił konkurs na najlepszy nagrobek. Już zgłaszają się chętni

Krzysztof Krawczyk był jednym z najbardziej lubianych wokalistów w Polsce. Jego przeboje ("Parostatek", "Wróć do mnie" czy "Chciałem być marynarzem") nucili Polacy w każdym wieku – szczególnie ludzie młodzi, którzy pokochali te piosenki sprzed lat.

Cios dla wielu Polaków

Na grób piosenkarza codziennie przychodzą ludzie, którzy zapalają znicze i składają wiązanki. Jak zdradził menedżer i przyjaciel artysty – Andrzej Kosmala – gesty te miały zmobilizować żonę Krzysztofa Krawczyka do podjęcia działań związanych z postawieniem nagrobka.

Konkurs na najlepszy nagrobek

Co więcej, okazuje się, że najbliżsi pana Krzysztofa zamierzają zorganizować konkurs na najlepszy projekt.

- Mamy różne pomysły, ale chcemy to zrobić z zawodowcami, czyli z plastykami zawodowymi. Szukamy odpowiednich osób. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, czekam na kontakt – przyznał Kosmala.

Jego apel przerósł najśmielsze oczekiwania – menedżer zdradził w tej samej gazecie, że zgłosiło się do niego bardzo wielu ludzi dobrej woli.

- Zgłosili się do nas ludzie, przyjaciele i fani Krawczyka, którzy chcą sfinansować pomnik. To są kwoty od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – powiedział.