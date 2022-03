Krzysztof Krawczyk Junior próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Cały czas walczy o mieszkanie socjalne

kNikt nie chciał go przygarnąć"

Krzysztof Cwyniar udzielił wywiadu Plejadzie, w którym wypowiedział się na temat Krzysztofa Krawczyka Juniora, jego relacji z macochą i aktualnych problemach. Przekazał, że Ewa Krawczyk wyizolowała go najpierw od ojca, później od babci, z którą ten był bardzo związany. "Kiedyś mówił mi, że babcia była jedyną osobą, która się nim opiekowała, ale pani Ewa jak się zorientowała, że po śmierci dziadków Krzyś ma w kimś oparcie, to ją zamknęła do takiego domu opieki pod Łodzią, gdzie jeździ jeden autobus na dobę i ta pani tam umarła" – wyznał.