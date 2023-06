Krzysztof Krawczyk junior zaskoczył wyznaniem. Mówi o "partnerce, kochance"

Krawczyk junior przerwał zdjęcia na ściance

Jak opisuje Pomponik, za kulisami opolskiego amfiteatru doszło też do nieoczekiwanego zamieszania. Z powodu deszczu ściankę dla fotoreporterów przeniesiono do środka budynku. To sprawiło, że Krawczyk junior nie mógł pozować i niespodziewanie przerwał sesję zdjęciową. Mężczyzna cierpi na epilepsję i flesze z aparatów mogły wywołać atak padaczkowy.