Krzysztof Mirecki ratował ludzi z wypadku autobusowego. Kiedyś chciał został kierowcą

Wypadek autobusu w Warszawie

Krzysztof Mirecki widział go tuż po tym, jak autobus spadł z mostu. "Dziwnie klęczał, oparty łokciami o ziemię i rozmawiał przez telefon - taki obrazek został mi przed oczami, ale było dużo do roboty, więc straciłem go z oczu" - wspomina w rozmowie z Super Expressem.