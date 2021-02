Ks. prof. Andrzej Kobyliński przygnębiony wersją katolicyzmu w wersji toruńskiej

Ksiądz Andrzej Kobyliński był gościem programu Newsroom WP. Odpowiedział na kilka ważnych dziś dla Polaków pytań, a mianowicie, co Kościół powinien zrobić, by zatrzymać odpływ młodych ludzi. Prof. Kobyliński wskazał, że powinno zmienić się formułę spotkań z młodymi w szkołach, ale też uważa, że duchowni powinni powrócić do większego ubóstwa, niż jest to dzisiaj. Prowadzący Newsroom zapytał też, jak zmieniłby się wizerunek Kościoła w Polsce, gdyby nie było ojca dyrektora w Toruniu. - Ostatni okres jest fatalny. Aspekt biznesowy ojca Rydzyka jest szkodliwy, jest nie do przyjęcia. Jest mi trudno zrozumieć, że Kościół katolicki, który ma 2 tys. lat, nie może sobie poradzić z tą wersją katolicyzmu w wersji toruńskiej - powiedział ks. Kobyliński.

