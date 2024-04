Ksiądz o "majówce". Wyjaśnił "właściwe" znaczenie tego słowa

Ks. Sebastian Picur to wyjątkowo aktywny w mediach społecznościowych ksiądz katolicki, który nie tylko regularnie dzieli się swoimi przemyśleniami, ale także odpowiada na najbardziej nurtujące jego obserwatorów pytania.

W jednym z najnowszych filmików, jaki pojawił się na tiktokowym profilu, ks. Picur odniósł się do nadchodzącego długiego weekendu majowego. Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy, a sporo osób nie do końca zgodziło się z duchownym.

Z podaną przez księdza definicją nie do końca zgodzili się internauci. Wielu z nich sugerowało, że zarówno jedna, jak i druga opcja dla nich jest poprawna. Niektórzy sugerowali, że po raz pierwszy słyszą coś takiego.

Pojawiły się też nieco bardziej stanowcze głosy: "Majówka to majówka, majowe to majowe", "Dla mnie majówka to wyjazd w góry na trzy dni. Tylko i wyłącznie", "Zdecydowanie 1. Grillowanie i długi weekend" - można przeczytać.