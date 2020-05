Książę Harry ma nowego mentora. "Są jak ojciec i syn". Co na to Karol?

David Foster zbliżył się do księcia Harry'ego – i to wystarczyło, by brytyjskie media wzięły go na celownik. A jest o czym pisać. 70-latek ma ze sobą cztery rozwody, jego ostatnia żona jest młodsza o trzy dekady. I teraz to on ma duży wpływ na męża Meghan Markle.

David Foster zastępuje Harry'emu ojca? (Getty Images)