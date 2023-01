Książka Harry'ego wstrząśnie rodziną królewską. Na jaw wyszły mocne cytaty

Zatrzęsienie na brytyjskim dworze to mało powiedziane. Kolejne fragmenty autobiografii księcia Harry'ego ukazują na światło dzienne wiele wydarzeń, o których członkowie monarchii woleliby zapomnieć. Książę postanowił przerwać milczenie, czego owocem jest "Spare" - książka, o której premierze mówi cały świat. W sieci wciąż pojawiają się nowe informacje dotyczące tego, co znajdzie się w publikacji. Król Karol III, książę William i księżna Kate mają powody do zmartwień.