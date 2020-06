Księżna Diania korzystała z usług astrolożki. To ona przewidziała przyszłość Meghan Markle i księcia Harry’ego

Warto zaznaczyć, że Meghan Markle i książę Harry oficjalnie ogłosili swoją decyzję 8 stycznia, jednak to nie jedyna rzecz, którą przewidziała Debbie. Astrolożka uważa, że w 2020 roku Meghan musi się zmierzyć z dużymi opóźnieniami i wstrzymać z realizacją swoich planów. Kolejne zaćmienie będzie 5 lipca i dopiero po tym dniu, sprawy małżeństwa będą mogły ruszyć do przodu. Najciekawsze jest jednak to, co Debbie Frank przewidziała na grudzień 2020.