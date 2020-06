Meghan Markle w końcu zabrała głos. Nagranie oceniła ekspertka od mowy ciała

Meghan Markle nagrała film skierowany do tegorocznych absolwentów liceum w Los Anegels, w którym sama uczyła się przed laty. – Wszyscy widzieliśmy w ciągu ostatniego tygodnia, że to, co się dzieje w naszym kraju, w naszym stanie oraz w naszym rodzinnym mieście, jest absolutnie katastrofalne – zaczęła Meghan łamiącym się głosem. Widać było, że jest poruszona.