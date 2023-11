Księżna Kate jest ektomorfikiem. Specjalistka nie ma złudzeń

Księżna Kate to nie tylko ikona stylu, ale także inspiracja dla wielu kobiet dzięki swojej zgrabnej sylwetce.

Doskonała forma to z pewnością zasługa zdrowej diety i aktywnego trybu życia. Ale nie tylko... Specjalistka fitness Rachael Attard zdradziła, że to w dużej mierze zasługa dobrych genów. Wskazała, że księżna Kate jest ektomorfikiem.

Co to oznacza? Sylwetka ektomorficzna charakteryzuje się smukłością i atletycznym wyglądem. Osoby o takiej sylwetce nie mają problemu z utrzymaniem wagi. W ich przypadku wyzwaniem jest natomiast nabranie masy. Specjalistka ma dla nich radę.

Przeciwieństwem osób ektomorficznych, są te endomorficzne. Zdaniem trenerki grupę tę reprezentuje Beyonce. Jak wskazuje Rachael Attard endomorficy w porównaniu do innych są "niżsi i okrąglejsi".

A co z dietą? - Zdecyduj się na dietę niskowęglowodanową, w której większość węglowodanów pochodzi z owoców i warzyw. Zdrowe tłuszcze z chudego mięsa, tłustych ryb, orzechów, nasion i awokado mogą zapewnić uczucie sytości. Smakołyki powinny być stosunkowo zdrowe, jak kulki proteinowe - radzi trenerka.

Trzecią grupą osób są mezomorficy. To osoby naturalnie umięśnione, odznaczające się szerokimi ramionami oraz wąską talią, jak na przykład Gal Gadot.

