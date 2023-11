Sfotografowali ją na rowerze. Teraz wszyscy polują na jej kurtkę

Jesień i zima 2023/2024 to powrót do kolorów natury – spokojnych, kojących i stonowanych. Kate Middleton w mniej zobowiązujących okolicznościach także sięga po neutralną kolorystykę, która zapewnia przestrzeń, aby poeksperymentować z formą ubrania i wzorem.

Zielony model pokryty klasyczną kratką to kwintesencja brytyjskiej i tradycyjnej mody, ale też najlepsza inwestycja na przyszłość. Model z jednej strony wyróżnia neutralny design, a z drugiej – elitarny charakter przypisywany dawniej "wyższym sferom".

