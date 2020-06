Księżna Kate mówiła znajomym, jak mają się do niej zwracać. Miała jeden powód

Prośba Kate Middleton

Zamiast tego Kate uzbroiła się w cierpliwość i postanowiła zaczekać na powrót miłości Williama. To właśnie wtedy niektórzy znajomi przykleili do niej pseudonim "Waity Katy", czyli "czekająca Kate".

Kate bardzo doskwierało to określenie, dlatego poprosiła wszystkich swoich przyjaciół, aby zwracali się do niej pełnym imieniem, czyli Catherine. Wszystko po to, aby odciągnąć rymowane skojarzenie, które przyległo do jej imienia. Jak donosi brytyjska prasa również jej matka irytowała się słysząc uszczypliwy pseudonim swojej córki.