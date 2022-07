Księżna Kate zadała szyku w sukience, ale to dodatek przykuł uwagę. Masz go w kolekcji? Warto

Księżna Kate co chwilę udowadnia, że nie bez przyczyny nazywa się ją ikoną stylu. Zestawy, w jakich się pokazuje, nie tylko zawsze są świetnie dopasowane do jej sylwetki, okazji i dress code’u, ale też nawiązujące subtelnie do światowych trendów. Kate Middleton ma zresztą niesamowitą rękę do łączenia ponadczasowej klasyki z tym, co aktualnie jest najgorętszym hitem sezonu. Widać to wyraźnie po stylizacji, jaką włożyła ostatnio na ćwierćfinał Wimbledonu.