Księżniczka Anna szczerze o decyzji Elżbiety II. "Zrobiła dokładnie to, co trzeba"

"Zrobiła dokładnie to, co trzeba"

Królowa Elżbieta II musiała zmierzyć się z ogromną krytyką ze strony poddanych po tym, gdy tuż po śmierci księżnej Diany, przeniosła najbliższych członków rodziny do rezydencji w Szkocji. Większość Brytyjczyków uważała to za dowód na bezduszność królowej. Podczas gdy oni opłakiwali ukochaną księżną, Elżbieta i jej wnuki - William oraz Harry - zaszyli się w zamku Balmoral. Księżniczka Anna w rozmowie z ITV News wytłumaczyła, dlaczego królowa się na to zdecydowała.