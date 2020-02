Księżniczka Haya Bint Al Hussein opublikowała zdjęcie. To jej pierwszy post w mediach społecznościowych od miesięcy

W lipcu księżniczka Haya wraz z dwójką dzieci uciekła od męża, emira Dubaju. Po raz pierwszy od kilku miesięcy opublikowała post w mediach społecznościowych.

Księżniczka Haya bint al-Hussein ukrywa się przed szejkiem Mohammedem bin Rashida Al Maktouma w Londynie. Wcześniej ubiegała się o azyl w Niemczech, jednak to w Wielkiej Brytanii postanowiła osiedlić się na dłużej. To właśnie tam przygotowywała się do batalii sądowej z szejkiem.

Rocznica śmierci ojca księżnej Hayi

Księżniczka Haya na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie ojca. To właśnie dziś przypada 21. rocznica śmierci króla Husseina bin Talala. To on za sprawą włączenia Legionu Arabskiego do Jordańskich Sił Zbrojnych sprawił, że Jordania uniezależniła się od wpływów Wielkiej Brytanii w 1956 roku. Doprowadził też do unii z Irakiem, tworząc Federację Arabską. Nic dziwnego, że Jordańczycy nadal mają go w swoich sercach.